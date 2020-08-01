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Все молодые женщины желают быть счастливы и финансово независимой. Для воплощения заветной мечты большинства представительниц прекрасной половины человечества необходим стабильный заработок. Который может гарантировать только выгодное трудоустройство. Именно в этом и заключается наша миссия — нами предлагается высокооплачиваемая работа для девушек в Одессе на выгодных условиях.



Вакансии для девушек в Одессе Наше агентство «Рыбачка Соня» работает с 1999 года. За это время мы завоевали симпатии множества лучших клиентов. А так же, доверие многих успешных моделей, которые с нашей помощью улучшили свою жизнь! Присоединяйся к их числу, прямо сейчас. Заполни контактную форму. Заполнить Подробнее

Условия работы

Мы предлагаем самые выгодные условия сотрудничества с нами которые позволят Вам получать максимальный доход.

Время Доход 60 мин 2500 грн 2 часа 4000 грн 3 часа 6000 грн 4 часа 8000 грн Ночь (12 часов) 18000 грн Почасовой заработок

В среднем ежедневно у каждой модели пять клиентов по часу каждый. Получается заработок от 12 000 гривен за смену. Как правило в месяц 20 рабочих дней из 30. В этом случае общий доход составит 240 000 гривен. Но эту сумму ещё нужно поделить пополам с агентством. После чего чистая зарплата сотруднице составит 120 000 гривен.

Но не следует забывать одну важную деталь! Оплату за дополнительные услуги и чаевые модель не делит с агентством! А в полном объёме оставляет себе. Таким образом, среднестатистический доход составлявшем от 210 000 гривен в конечном итоге!

Наши преимущества

Как я уже писала выше, у нас огромный кредит доверия среди множества наших сотрудниц. Более того, мы состоим в рейтинге проверенных работодателей «Ферма» известного блога «Шпаргалка эскортницы».

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Высокооплачиваемая работа для девушек в Одессе

Как видите



Понедельник 09:00 — 20:00 Вторник 09:00 — 20:00 Среда 09:00 — 20:00 Четверг 09:00 — 20:00 Пятница 09:00 — 20:00 Суббота 09:00 — 17:00 Воскресенье Закрыто

Так же, на странице контакты можете заполнить форму для обратной связи. Как правило мы отвечаем в течении часа. В выходные и праздничные дни максимальное ожидание может быть до 24 часов.