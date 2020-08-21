Привет из юности В свои 16 лет я ездила на подготовительные курсы в один университет. И там на первом курсе учился он, парень, в которого я тогда сильно, по-детски втюрилась, как полагается, не взаимно. Он тоже был не взаимно и сильно влюблен в какую-то другую барышню.



Мы с ним достаточно часто пересекались, ходили вместе покурить, виделись на тусовках у общих друзей, я по нему отчаянно сохла, но мы так и остались просто хорошими знакомыми.

А потом я поступила в другой университет, сменился круг общения, появились другие интересы, изменилось всё. Того парня я разлюбила, общалась с новыми друзьями, влюблялась не взаимно в новых знакомых, проваливалась в экзистенциальные кризисы или парила в эйфории по каким-то новым поводам. А тот хороший знакомый стал просто знакомым, а то и едва знакомым.

Сейчас прошло лет сто, и иногда я случайно встречаю на улице того самого знакомого из юности. Он изменился — даже лицом не похож на себя 17-летнего, просто какой-то чужой незнакомый мужик, живет какой-то своей неинтересной (мне) жизнью, у нас с ним нет ни общих интересов, ни общих тем для разговора. Смотрю на него, и у меня ноль эмоций — ни одна струна в сердце не отзывается. Максимум, что чувствую — это доброжелательное любопытство, как сложилась его жизнь.

Но бывает такое, что я на улице в толпе вижу какого-нибудь молодого парнишку, который выглядит точь-в-точь, как тот самый парень выглядел в свои 17 лет, когда я была в него влюблена — те же глаза, та же прическа, то же выражение лица. И в первое мгновение, когда я вижу такого чувака, со мной происходит что-то странное. Сердце мгновенно замирает, уходит куда-то в пятки.

Я холодею и испытываю прилив волнения, так, как это случалось со мной в юности при виде своего объекта воздыханий. Через секунду или даже быстрее я осознаю, что это — просто какой-то незнакомый мальчик, по моим нынешним меркам — совсем ребенок. И что он просто внешне похож на чувака, который — дела давно забытых дней и сегодня не вызывает у меня никаких чувств.

Вспоминаю, что мне очень давно не 16 лет, и я уже не влюбляюсь ни в кого вот так по-детски и волнительно, как тогда. Но эти черты лица на меня действуют завораживающе, они отпечатались крепко-накрепко в мозгу, и первая безотчетная реакция на них такая же, как много лет, назад. А у вас бывает такая реакция на людей, внешне напоминающих стародавнюю, казалось бы, совсем забытую любовь?